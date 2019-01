'Imamo dokaze, da se oceani segrevajo mnogo hitreje'

Znanstveniki so s pomočjo najsodobnejše tehnologije ugotovili, da se globalno segrevanje ni umirilo. Njihova opažanja zato vzbujajo skrb – kako hitro torej napreduje segrevanje, kako se spreminjajo podnebne značilnosti in kako to vpliva na oceane.

"Segrevanje oceanov je zelo pomemben kazalec podnebnih sprememb in imamo trdne dokaze, da se segrevajo hitreje, kot smo mislili," je dejal soavtor študije Zeke Hausfather z univerze v Berkeleyju.

Približno 93 odstotkov presežne toplote, ki jo v Zemljinem ozračju zadržujejo toplogredni plini, se kopiči v oceanih. Znanstveniki so poročilo pripravili na podlagi štirih študij, objavljenih v letih 2014-2017, v katerih so natančnejše ocene o preteklih trendih pri segrevanju oceanov. Tako so lahko posodobili pretekle raziskave in izboljšali napovedi za prihodnost.

Glavni dejavnik pri zagotavljanju natančnejših številk je spremljevalna flota, imenovana Argo, ki vključuje skoraj 4000 plavajočih robotov. Ti plujejo po svetovnih oceanih in se vsakih nekaj dni potopijo na globino 2000 metrov ter na poti nazaj na površino merijo temperaturo, vrednost pH, slanost in druge podatke.