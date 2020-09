Imamo le 171 intenzivnih postelj za covid bolnike, ventilatorjev kar 394

Bolnišnice so v izjemni stiski, predvsem kadrovski, saj kritično primanjkuje najbolj usposobljenih medicinskih sester, tudi zdravnikov intenzivistov in infektologov. Analiza 13 slovenskih bolnišnic je pokazala, da bi lahko bolnišnice s skrajnimi napori, večina manjših zgolj ob odpovedi rednega programa in s tem neizogibnega daljšanja čakalnih dob, zagotovili 171 intenzivnih postelj. Ventilatorjev je med tem dvakrat več 394, kot so bolnišnice sposobne zagotoviti prostora in zdravniško-sestrskih ekip.