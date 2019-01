Savdska najstnica Rahaf Mohamed, ki je pobegnila svoji družini, je povedala, da je bilo potovanje vredno tveganja, saj bo zdaj lahko živela bolj svobodno življenje. "Sprejela sem odločitev, ki je vredna tveganja," je povedala za kanadski časopis."Nimam kaj izgubiti. Z nami delajo kot s predmeti, kot s sužnji. Ljudem sem želela povedati svojo zgodbo in vse, kar se dogaja Savdijkam."

Kot je znano, je bila 18-letnica s svojo družino v Kuvajtu. Pobegnila je na letalo za Bangkok, od koder je nato želela naprej v Avstralijo. Kot je povedala, ji je ob prihodu iz letala Savdski diplomat zasegel potni list. Rahaf Mohamed, ki je prenehala uporabljati priimek al Kunun, saj se ji je družina odrekla, je nato iz hotelske sobe sprožila kampanjo na družbenih medijih, njena zgodba pa je vzbudila pozornost svetovne javnosti. Prošnjo za azil ji je nato odobrila Kanada.

"Nikoli si nisem mislila, da obstaja odstotek možnosti, da se to zgodi. V Kanadi se počutim zelo varno, saj je to država, ki spoštuje človekove pravice," je povedala in dodala, da "se je ponovno rodila", ter da čuti ljubezen vseh, ki so čakali na njen prihod.

Čeprav se bo morala na vreme v Kanadi še privaditi, pa se veseli vseh novih stvari, ki jo čakajo. "Poskusila bom stvari, ki jih še nisem poskusila. Naučila se bom stvari, ki se jih nisem učila. Raziskovala bom življenje... Imela bom službo in živela normalno življenje," je zaključila.