Impeachmenta (še) ne bo: Pelosijeva razmišlja o izreku ukora Trumpu

Po sredini izjavi za javnost nekdanjega posebnega tožilca za preiskavo ruske afere Roberta Muellerja so se v ameriškem kongresu okrepili pozivi za začetek postopka impeachmenta predsednika ZDA Donalda Trumpa, vendar pa predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi še ni pripravljena za tak korak.

Nancy Pelosi, Demokratka iz Kalifornije, je v domačem San Franciscu povedala, da bo kongres nadaljeval s preiskavami in sprejemanjem zakonov za zaščito volitev in demokracije. "Nihče ni nad zakonom, še posebej ne predsednik Združenih držav," je dejala. Zagotovila je, da je vse na mizi, tudi impeachment, vendar pa želijo pripraviti tako trden primer, da bodo tudi republikanci v senatu ugotovili, da ni drugega izhoda. Tudi predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje Jerry Nadler ni govoril o obtožbi, vendar je dejal, da "glede na to, da posebni svetovalec Mueller ni mogel vložiti kazenskih obtožb proti predsedniku, je kongres tisti, ki se bo moral odzvati na zločine, laži in druge napake presednika Trumpa," je dejal Nadler. Kot piše CNN, bi se postopek impeachmenta začel z aktiviranjem kongresnih odborov, ki bi razpravljali o volitvah, ruskih napadih in Trumpovih očitnih prizadevanjih za prikrivanje in oviranje postopka, česar del je bil tudi Trumpova interakcija s takratnim direktorjem FBI Jamesom Comeyjem.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po dveh letih vladavine Donalda Trumpa s trdno podporo senatne republikanske večine je Pelosijeva sicer že spoznala, da se to ne bo zgodilo in proti impeachmentu je zato, ker (še) ni javne podpore, ker bo impeachment poražen v senatu, kar bo politični plus za Trumpa, in ker je bolje, da preiskave proti predsedniku vodi pet ali več kongresnih odborov, kot pa le eden - pravosodni.

Pelosijeva želi pripraviti trden primer proti predsedniku. FOTO: AP

Razmišlja o ukoru predsedniku Med drugimi opcijami je tudi glasovanje o izreku ukora predsedniku ZDA, ki ne nosi nobenih pravnih ali političnih posledic, vendar pa lahko demokrati iz tega naredijo odmevno javno predstavo z ustreznimi ceremonijami. Kongresni demokrati s Pelosijevo na čelu se bodo morali morda prej odločiti, kaj storiti s pravosodnim ministrom Williamom Barrom, ki se je postavil na Trumpovo stran in celo izrazil mnenje, da je bil problematičen sam začetek preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016. Barr je imenoval posebnega preiskovalca v izvor preiskave, Trump pa je vsem agencijam vlade ukazal, naj s preiskavo sodelujejo.

Pravosodni minister Barr se je postavil na stran Trumpa. FOTO: AP

Pravosodni ministri ZDA so del vlad, vendar pa se je od njih pričakovala velika mera neodvisnosti od predsednika. Barr je aprila predstavil svoj povzetek Muellerjevega preiskovalnega poročila in ustvaril vtis, da predsednik Trump ni naredil nič narobe. Robert Mueller, s katerim sta menda že dolgo let prijatelja, ga je na to pisno opozoril, razlike v pogledih še osebno pojasnil. Barr je aprila dejal, da preiskava ni odkrila dokazov o sodelovanju Trumpove kampanje z Rusi. Mueller pa je v sredo dejal, da ni dovolj dokazov za vložitev obtožnice o širši zaroti. Barr je trdil, da mu je Mueller prepustil odločitev o Trumpovem oviranju pravosodja oziroma njegove preiskave. Mueller je jasno povedal, da je odločanje o tem prepustil mehanizmu zunaj pravosodnega ministrstva in po ameriški ustavi je to le kongres s postopkom impeachmenta. Za Trumpa je zadeva končana "Ustava za formalno obtožbo predsednika na položaju zahteva proces, ki ni del kazenskopravnega sistema,"je dejal Mueller. Nekdanji direktor FBI je tudi dejal, da bi v primeru, da bil bil prepričan, da predsednik ni zagrešil zločina, to tudi povedal. Vendar ni. Mueller je povedal, da proti Trumpu niso vložili obtožnice zaradi kaznivega dejanja oviranja preiskave, ker jim to preprečuje uveljavljena politika pravosodnega ministrstva, da se predsednika na položaju znotraj pravnega sistema ne more obtožiti kaznivih dejanj.

Muellerjevo poročilo še vedno dviga veliko prahu. FOTO: Reuters