Z imunoterapijo do zgodovinskega odkritja v onkologiji

Veliko upanja prinaša novica, da so v študiji z 12 bolniki z rakom danke to bolezen pri vseh povsem premagali. In to brez kemoterapije in operacije, le z imunoterapijo. Kaj pa pravzaprav je imunoterapija, je to revolucionarno odkritje? Ne gre za zgodovinsko odkritje, lahko pa se veselimo, razlaga prof. dr. Janja Ocvirk, predstojnica sektorja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Z imunoterapijo uspešno zdravimo tudi v Sloveniji, pravi Ocvirkova, in premalokrat opozarjamo, da je na hodnikih in v ambulantah Onkološkega inštituta v zadnjih letih mnogo več obetov ter resnično veliko sprememb, saj je diagnoza rak še vedno za vsakega posameznika velik šok.