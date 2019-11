Po preiskavi sumljivega incidenta se je izkazalo, da je šlo za lažen preplah

Kmalu po pol deveti uri zvečer je vojaška policija izdala novo sporočilo, v katerem so zapisali, da so "potniki in posadka na varnem zunaj letala".

Nekaj minut čez deveto uro zvečer pa so iz letalske družbe Air Europa sporočili, da je šlo za lažen preplah. "Na letu med Amsterdamom in Madridom je bilo popoldne pomotoma aktivirano opozorilo, ki sproži protokole ravnanj ob ugrabitvi letala. Zgodilo se ni nič, vsi potniki so varni in zdravi čakajo, da kmalu odletijo. Za incident se globoko opravičujemo," so sporočili prek Twitterja.