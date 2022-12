Incident na Ježici: Lastniki hoteli preprečiti nadaljevanje del

Na Ježici, kjer Mestna občina Ljubljana gradi kanalizacijski kanal, se je zgodil incident. Lastniki tamkajšnjih zemljišč namreč še vedno nasprotujejo gradnji, zato so v sredo zgodaj zjutraj fizično stopili pred stroje in hoteli preprečiti nadaljevanje del. Bojijo se namreč, da bi, če bi cev počila, odpadna voda odtekla v podtalnico in onesnažila pitno vodo. Že v ponedeljek so geodetu preprečili zakoličenje novega dela trase, v sredo, ko se je geodet vrnil, so znova protestirali. Kljub pozivom, naj se lastniki umaknejo, policisti niso uspeli izprazniti območja, enega od protestnikov so celo pridržali in ga odpeljali na policijsko postajo.