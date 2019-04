Incident v New Yorku: moški z vžigalniki in bencinom v katedralo

Le nekaj dni potem, ko so znamenito katedralo Notre-Dame v Parizu zajeli ognjeni zublji, gasilci pa so potrebovali več ur, da so požar pogasili, se je v New Yorku v katedrali svetega Patrika na Manhattnu zgodil incident.

Varnostnik je ustavil 37-letnega moškega, ki je v katedralo vstopil s petnajstimi litri bencina in več vžigalniki, so sporočile ameriške oblasti. Moški je kasneje zapustil cerkev, pri tem pa bencin razlil po tleh. Pred katedralo ga je pričakala posebna protiteroristična enota policije in ga aretirala, je na novinarski konferenci povedal John Miller iz newyorške policije.

Moški, ki prihaja iz New Jerseyja, je po besedah Millerja stari znanec policije, trenutno je v priporu.