Incident v Štepanjskem naselju: namerno zapeljal na teraso lokala

Razdejana terasa in sreča v nesreči le ena lažje poškodovana oseba. Takšne pa so posledice incidenta v ljubljanskem Štepanjskem naselju, ko je voznik s črnim terenskim vozilom namenoma zapeljal na teraso gostinskega lokala. Da je šlo za maščevanje, še vedno pretresena pripoveduje lastnica lokala. Storilec in zaposlena v lokalu naj bi bila namreč nekoč v razmerju. Moški je svojo nekdanjo partnerko najprej v lokalu napadel, nato pa sedel za volan in z vso hitrostjo zapeljal na teraso.