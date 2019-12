Na poti na sodišče žrtev posilstva polili z bencinom in zažgali

Potem ko smo poročali o skupinskem posilstvu in umoru mlade veterinarke, ki so ga zagrešili štirje moški, Indijo pretresa nova pretresljiva zgodba.

23-letno dekle, ki je bila na poti na sodišče v indijski zvezni državi Uttar Pradesh, kjer bi pričala o posilstvu, je napadlo pet moških, jo polilo z bencinom in zažgalo. Žrtev je utrpela hude poškodbe, s helikopterjem pa so jo odpeljali v bolnišnico v New Delhi, kjer je kasneje umrla zaradi srčnega zastoja.

Zdravniki so medijem povedali, da je dekle utrpela 95-odstotne opekline telesa.