Indija in Pakistan na robu novega konflikta

CNN je poročal, da bo Indija Pakistan odstranila s seznama "držav z večjimi trgovinskimi ugodnostmi". Gre sicer za simbolično dejanje, kajti ta seznam je bil zgolj črka na papirju v seriji ukrepov, ki so jih sprejeli v preteklosti, z namenom izboljšanja odnosov med državama. Indija prav tako očita Pakistanu, da že leta ščiti islamske skrajneže v mejnih območjih in ne naredi ničesar, da bi preprečila njihovo delovanje v Kašmirju.

Kašmir je sporno območje že od samega nastanka obeh držav, ko se je Pakistan odcepil od Indije leta 1947. Od takrat do danes so bili v Kašmirju številni incidenti in tudi vojne, kajti tako Indija, Pakistan kakor tudi Kitajska želijo to strateško pomembno območje. V večini konfliktov je zmagovala Indija, a Pakistan je s pomočjo zaveznice Kitajske obdržal velik del območja. Tokratni teroristični napad je bil med največjimi in najbolj krvavimi v zadnjih letih.

Indija obtožuje Kitajsko in Pakistan pri skupnem sodelovanju za destabilizacijo celotnega območja Kašmirja, ki je večinsko muslimansko. Zadnja leta je v porastu število terorističnih napadov in pasivnega upora prebivalstva, kar Indija očita, da je posledica aktivnega sodelovanja Pakistana. Indija je prav tako že večkrat poskušala s pomočjo Združenih narodov obsoditi teroristično skupino Jaish-a-Mohammad (povzročiteljica številnih napadov v Kašmirju), a je Kitajska vedno vložila veto. Skupina, ki jo vodi klerik Masud Azhar, je v Indiji izvedla že več napadov, med drugim na parlament v New Delhiju leta 2001, zaradi katerega sta bili Indija in Pakistan na robu vojne, so zapisali pri STA. Kitajska si prav tako lasti del Kašmirja, ki si ga je priborila od Indije v vojni leta 1962.