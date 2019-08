Indija odpravila avtonomijo Kašmirja

Indijski notranji minister Amit Šahje danes sporočil parlamentu, da je predsednik z odlokom odpravil 370. člen ustave, ki zagotavlja večinsko muslimanski indijski zvezni državi Jamu in Kašmir posebno avtonomijo.

Ta člen določa, da ima ta zvezna država svojo ustavo, ločeno zastavo in avtonomijo glede vseh zadev razen zunanje politike, obrambe in komunikacij. Vladajoča nacionalistična stranka Bharatiya Janata že desetletja nasprotuje posebnemu statusu regije in je razveljavitev 370. člena ustave vključila v svoj predvolilni program.

Na območju poletne prestolnice Kašmirja Srinagar so zaprte tudi vse izobraževalne ustanove, ukrep pa je začel veljati danes ob polnoči po lokalnem času, piše v ukazu vlade države Jamu in Kašmirja. Varnostni ukrepi bodo tam veljali do nadaljnjega, na spletni strani poročaIndian Express.

Pri tem so oblasti priprle tudi več lokalnih politikov. V hišnem zaporu naj bi med drugim bili nekdanji premierji regije in pomembni politiki Omar Abdullah, Faroq Abdullah ter Mehbooba Mufti.

Nekateri lokalni politiki se tudi bojijo, da bi lahko vladaNarendre Modija preklicala desetletja stare posebne pravice države, vključno z amandmajem v indijski ustavi, ki preprečuje, da bi zemljišča v Kašmirju lahko kupovali tudi tisti, ki niso prebivalci te zvezne države. S tem bi lahko povzročili demografske spremembe v tej edini večinsko muslimanski indijski zvezni državi, ki meji na Pakistan, navaja Al Jazeera.

Indijska varnostna služba je v petek sporočila, da imajo dokaze o načrtovanih napadih na hindujske romarje v Kašmirju s strani oboroženih skupin, ki jih podpira Pakistan. Lokalna vlada pa je v petek izdala ukaz, ki je odpovedal romanje in naročil romarjem in turistom, naj se vrnejo domov. Višji lokalni vladni uradnik je dejal, da je to povzročilo paniko in da večina 20.000 hindujskih romarjev in indijskih turistov ter več kot 200.000 delavcev zapušča regijo.