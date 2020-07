Indija prepovedala uporabo TikToka, pri nas bi bilo to tehnično težko izvedljivo

Spletni velikan Facebook je dobil konkurenco. To je postala med mladimi izjemno priljubljena aplikacija TikTok, kjer uporabniki ustvarjajo kratke videoposnetke. A tokrat za aplikacijo ne stoji podjetje, temveč kar celotna država Kitajska, ki ji očitajo, da s pomočjo TikToka zbira podatke o uporabnikih. Uporabo aplikacije so tako že prepovedali v Indiji, o tem pa razmišljajo tudi v ZDA in Avstraliji. Pri nas pa Uprava za informacijsko varnost pravi, da bi bila sama blokada aplikacije tehnično težko izvedljiva.