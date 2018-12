Indijcem petkratno zvišali vstopnino za Tadž Mahal

Indijci predstavljajo večino od povprečno 10.000 do 15.000 dnevnih obiskovalcev Tadž Mahala. Leta 2016 je znamenito mojstrovino iz belega marmorja občudovalo približno 6,5 milijona ljudi.

Prebivalcem Indije so vstopnino v Tadž Mahal, ki ga je v 17. stoletju dal zgraditi mogulski šah Džahankot mavzolej za ženo Mumtaz Mahal, s 50 rupij, ki znašajo pol dolarja, zvišali na 250 rupij. Turistom iz tujine pa so vstop v ta spomenik, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, zvišali s 16 na približno 19 dolarjev.

"Želimo, da ljudje plačajo več, da bi omejili število korakov," je povedal uradnik vladnega organa, zadolženega za vzdrževanje spomenikov. Po njegovih besedah bo ta ukrep zmanjšal število obiskovalcev mavzoleja za vsaj 15 do 20 odstotkov ter ustvaril prihodke za njegovo ohranitev.

Najnovejši ukrep so sprejeli le nekaj mesecev za tem, ko so indijske oblasti omejile število turistov na 40.000 na dan. Pred tem si je Tadž Mahal ogledalo do 70.000 ljudi ob koncih tedna.