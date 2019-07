Indijka, ki je politika obtožila posilstva, udeležena v sumljivi nesreči

Najstničina mama je dejala, da nesreča ni bila slučaj in zahtevala, da pristojni poiščejo krivce. Voznik tovornjaka je s kraja nesreče pobegnil, registrske tablice na tovornjaku pa so bile pobarvane s črno barvo. Policija je sporočila, da so voznika kasneje aretirali in zaslišali.

Poslanec indijske ljudske stranke Kuldeep Singh Sengar je že več kot eno leto v priporu zaradi domnevnega posilstva, ki ga vztrajno zanika. Obtožili so ga po strogih indijskih zakonih o zaščiti otrok, saj je bila najstnica v času domnevnega napada še mladoletna.

Policija je sicer sporočila, da je sprva, v času preiskave dogodka, incident obravnavala kot nesrečo. Opozicija zdaj zahteva, da opravijo državno preiskavo incidenta, ker naj bi bile okoliščine nesreče sumljive. Vodja glavne opozicijske stranke Akhilesh Yadav naj bi izjavil, da je šlo za poskus umora.

Leta 2017 naj bi jo posilil poslanec vladajoče stranke

19-letnica naj bi se ravno peljala v zapor k svojemu stricu, ki je tam zaradi nekega drugega primera. Policija naj bi sicer potrdila, da družino varujejo, a da po njihovih informacijah niso imeli varovanja v času nesreče. "Očitno so ga zavrnili," so dejali.

Najstnica trdi, da jo je junija 2017 poslanec posilil, potem ko je iskala službo skupaj s sorodnico obiskala njegovo hišo. Slabo leto pozneje se je najstnica skupaj z mamo poskusila zažgati pred hišo premierja Utar Pradeša Yogija Adityanathain pritegnila pozornost nacionalnih medijev.

Nekaj dni kasneje je v policijskem pridržanju umrl njen oče, kasnejše poročilo pa je razkrilo, da so ga brutalno pretepli podporniki in brat poslanca Sengarja, poroča ndtv.com. Indijski državni preiskovalci so nato prevzeli primer in aretirali Sengarja in še deset drugih.