Indijka s Pipistrelovim letalom postavila nove mejnike v letalstvu

Mlada pilotka je let preko Atlantika opravila sama, pri čemer je postavila več svetovnih rekordov. Med drugim je kot prva ženska z lahkim letalom (LSA – Light Sports Aircraft) preletela Grenlandijo, do vrnitve v Indijo pa jih bo postavila še vsaj pet, je za časnik Gulf News povedala Lynn de Souza iz neprofitnega komunikacijskega podjetja Social Access, ki je organiziralo in sponzoriralo odpravo.

"Zelo sem ponosna in hvaležna, da sem lahko to storila za svojo državo in ženske povsod po svetu. Prelet Atlantskega oceana je ponižna izkušnja. Tam si samo ti in tvoje majhno letalo, svetlo modro nebo nad tabo in temno modro morje ali sijoč bel led spodaj," je po pristanku v Kanadi povedala pilotka. Ob tem je priznala, da so bili nekateri deli poleta precej nemirni, vendar je "lepota oceana in otokov osupljiva in bi takoj šla še enkrat".Poletela je iz Wicka (Škotska) in v petih letih, s postanki na Islandiji in Grenlandiji, po 3000 kilometrih pristala v Kanadi.

She flew from Wick in Scotland (UK) to Iqaluit in Canada, (North America) in five legs, stopping at Iceland and Greenland.