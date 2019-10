Indijska šola nad prepisovanje s kartonskimi škatlami

Kmalu zatem so na šolo Bhagat v indijski zvezni državi Karnataka začele leteti kritike, celo s strani ministra za izobraževanje S. Sureša Kumarja , ki je v tvitu novo prakso šolo označil za"nesprejemljivo". "Nihče nima pravice, da kogarkoli, še posebej študente, obravnava kot živali. Na to se bomo odzvali na primeren način,"poroča CNN.

Šola je pristojnim oblastem nato poslala pisno obrazložitev, zakaj so se odločili za ta ukrep, ter opravičilo. Ob tem zatrjujejo, da udeležba v poskusu za učence ni bila obvezna, ter da so o tem prej obvestili starše. Od 72 učencev, ki so na ta dan pisali izpite, jih je v poskusu sodelovalo 56. "Šola ni nadlegovala nobenega učenca, šlo je za neobvezen poskus, nekateri študenti so pri tem sodelovali, drugi ne," pojasnjuje v šoli.

Učenci so morali v šolo prinesti svoje kartonaste škatle, večina pa jih je snela po približno 15 minutah, po eni uri pisanja izpita pa naj bi zaposleni prosili vse učence, da si snamejo škatle.

V šoli so se za ta ukrep odločili po tem, ko so se v lanskem letu soočili z večjim problemom prepisovanja. S to težavo se sicer soočajo po vsej Indiji, najbolj znan škandal se je zgodil leta 2015, ko so starši in drugi družinski člani splezali po stenah in skozi okna študentom dostavljali rešitve nalog.