Indijski čarovnik, ki je želel poustvariti Houdinijev trik, izginil v reki

Indijski čarovnik Chanchal Lahiri, ki je uporabljal ime Mandrake, se je odločil, da bo poustvaril trik poznanega iluzionista Harryja Houdinija, ki je bil znan predvsem po svojih pobegih iz na videz nemogočih situacij. Tako je Lahiri vklenjen v verige s šestimi ključavnicami skočil v reko Hooghly v Zahodni Bengaliji.

Gledalci, ki so se zbrali na dveh čolnih in na bregovih reke, da bi bili priča njegovi čarovniji, so obvestili policijo, da se nikoli ni pojavil. Policija in ekipa potapljačev je že prečesala območje, a čarovnika še niso našli. Eden izmed policistov je za časopis Hindustan Times povedal, da Lahirija ne morejo proglasiti za mrtvega, dokler ne najdejo njegovega trupla.

Jayant Shaw, fotograf za lokalni časopis, je bil priča poskusu trika. Za BBCje povedal, da je govoril s čarovnikom pred začetkom njegovega nastopa. Vprašal ga je, zakaj bi tvegal svoje življenje za čarovnijo. "Nasmejal se je in odgovoril: ’Če mi uspe, bodo govorili o čarovniji. Če mi spodleti, bo tragedija." Fotografu je povedal tudi, da hoče poskusiti s tem trikom, da bi ponovno obudil zanimanje za magijo.