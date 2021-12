Indijski lastnik internata ženi v znamenje ljubezni zgradil kopijo Tadž Mahala

New Delhi, 15.12.2021, 18:57 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Si predstavljate, da vam nekega dne mož obljubi, da vam bo zgradil hišo vaših sanj, ki je na las podobna največji indijski znamenitosti in ikoničnemu spomeniku nesmrtne ljubezni? Indijski lastnik internata in bolnišnice v Burhanpuru je svoji ženi v znamenje ljubezni zgradil dom, ki je manjša kopija slovitega Tadž Mahala. Kako velika je palača in kako izgleda?