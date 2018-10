V Indoneziji izbruhnil še vulkan, število žrtev narašča

Število smrtnih žrtev petkovega cunamija, ki je prizadel indonezijski otok Sulavesi, se je povzpelo že na 1.374, preživeli pa se spopadajo z vsesplošnim pomanjkanjem. Na otoku je medtem izbruhnil tudi vulkan Soputan, oblak pepela se dviga do 4.000 metrov visoko.

Le nekaj dni po potresu, ki mu je sledil smrtonosni cunami, je na indonezijskem otoku Sulavesi izbruhnil vulkan Soputan. Izbruhnil je v sredo zjutraj ob 8.47 po lokalnem času, gost oblak pepela naj bi se dvigal več kot 4.000 metrov visoko, poroča Bloomberg. Gora Soputan je sicer približno 960 kilometrov od območja, ki ga je v petek prizadel cunam. Ta je zahteval že skorajda 1.400 smrtnih žrtev.

Lokalna agencija za nesreče (BNPB) je izdala opozorilo za prizadeto območje in pozvala, naj se lokalno prebivalstvo ne zadržuje na območju štirih kilometrov okoli vulkana, da bi se izognilo "nevarni lavi". Vodja agencija Sutopo Purwo Nugroho je ob tem dejal, da evakuacija (še) ni potrebna, saj omenjeno štirikilometrsko območje okoli vulkana ni poseljeno. Zaradi izbruha po zadnjih podatkih letalski promet ni oviran, bližnje letališče Sam Ratulangi International Airport deluje normalno. Število smrtnih žrtev še narašča, primanjkuje vreč za posmrtne ostanke Uradno število mrtvih zaradi cunamija, ki je sledil petkovemu potresu z magnitudo 7,5, se je medtem povzpelo na 1.374 , 133 ljudi še pogrešajo. Čas za morebitne preživele, ujete pod ruševinami, pa se izteka. Reševalci se sicer osredotočajo na opustošeno mesto Palu in hotel Roa-Roa, kjer naj bi bilo pod ruševinami ujetih 60 ljudi. Človekoljubna pomoč se počasi le prebija v mesto, kjer so prebivalci trenutno brez tekoče vode in elektrike.

Reševalci so izpod ruševin hotela Roa Roa v sredo zjutraj že izvlekli več trupel. FOTO: AP

Reševalci so pod ruševinami cerkve v oddaljeni severni regiji našli tudi trupla najmanj 34 otrok, ki so se udeležili krščanskega tabora, je potrdila predstavnica Rdečega križa Aulia Arriani in dodala, da pričakujejo, da jih bodo našli še več. Združeni narodi medtem opozarjajo na "veliko neizpolnjenih potreb", vsaj 200.000 ljudi potrebuje nujno pomoč, med njimi je na tisoče otrok. OZN je v Ženevi kritiziral tudi počasen odziv oblasti: "Še vedno imamo velika območja, ki bi lahko bila tudi med najbolj prizadetimi in ki jih pomoč še ni dosegla, ampak ekipe delajo, kar lahko," je dejal Jens Laerke iz humanitarnega urada ZN. Preživeli se spoprijemajo z lakoto, primanjkuje čiste vode, lokalne bolnišnice so preplavljene s poškodovanimi. Številne zdravijo na prostem, postavljena je bila vsaj ena vojaška bolnišnica. Koordinacijski center za človekoljubno pomoč ASEAN je medtem dejal, da nujno potrebujejo vreče za posmrtne ostanke, saj narašča strah pred morebitnim širjenjem bolezni, kar bi lahko povzročila razkrajajoča trupla.

Zaradi neurejenih razmer in vsesplošnega pomanjkanja je policija začela varovati trgovine pred plenjenjem. BBCporoča, da je v torek policija izstrelila več opozorilnih strelov in uporabila tudi solzivec, ko je več ljudi skušalo vzeti zaloge iz trgovine v mestu Palu. Aretirali so tudi več ljudi, ki so kradli računalnike in denar. Konvoje s humanitarno pomočjo na poti v mesto pa, zaradi strahu pred plenjenjem, spremljajo vojaki in policisti.

Moški brskajo za hrano in druge potrebščine na prizadetem območju. FOTO: AP