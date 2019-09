Indonezija sprejela zakon, ki kriminalizira spolne odnose izven zakona

Nov kazenski zakonik je sicer v nastajanju že desetletja. Indonezijski minister za pravosodje in človekove pravice Yasonna Laoly, ki je leta 2015 predstavil zakon, je za CNN povedal, da bo zakonik nadomestil več kot 100 let star zakon, ki izhaja še iz časa, ko je Indonezija bila še nizozemska kolonija. "Nov kazenski zakonik želimo spremeniti tako, da bo bolj ustrezal načinu, kako v Indoneziji živimo danes," je dejal Laoly. Pojasnil je, da je končna potrditev zakona le še formalnost, saj so se vse vladne stranke že zedinile. Ko bo zako ratificiran, bo trajalo okoli dve leti, da bo stopil v veljavo, tako da bosta javnost in pravosodje imela čas, da se seznanita z novimi predpisi.

Skupina neprofitnih organizacij sedaj poziva indonezijskega predsednika Joka Widoda , da prepreči oziroma zamakne sprejetje zakonika s 628. členi, preden ga legalizirajo 24. septembra. Indonezija je največja država na svetu z muslimansko večino, a se ponašajo s tem, da so toleranten narod s pestro mešanico etnij. V zadnjem času nestrpnost do manjšin s strani vedno bolj odločnih konzervativcev sicer narašča, mnoge pa skrbi tudi obračanje države k šeriatskemu pravu.

Nov kazenski zakonik, ki predvideva tudi kazni za žalitev predsednika ali podpredsednika, bo začel veljati naslednji teden, po tem, ko so ga sprejeli v sredo. Neprofitna organizacija Human Rights Watch je nov zakon označila za "katastrofalen – ne samo za ženske in verske ter spolne manjšine, temveč za vse Indonezijce" in pozvala zakonodajalce, da sporne člene umaknejo iz zakonika.

Nov zakonik zunajzakonske spolne odnose kaznuje z do enim letom zapora, par pa lahko preganjajo, če nekdo iz ožje družine vloži pritožbo na policijo. Skupine za človekove pravice pravijo, da čeprav zakon ne poimensko omenja istospolnih odnosov, vseeno kriminalizira vsa istospolna razmerja. Člani LGBT skupnosti, ki se v državi že soočajo s preganjanjem in diskriminacijo, lahko pristanejo tudi v zaporu za do šest mesecev, in sicer pod členom, ki omenja "opolzka ravnanja".

Vsi neporočeni pari, ki jih bodo prijavili policiji, da živijo skupaj, lahko prav tako pristanejo v zaporu do pol leta ali dobijo kazen. Vodja skupnosti lahko prav tako vloži pritožbo na policijo, če ožja družina ne ugovarja. Ženska lahko dobi zaporno kazen do štirih let, če naredi splav, kdorkoli pa ji pri tem pomaga, pa lahko v zaporu pristane tudi za pet let.

Vodja Indonezijske fundacije za pravno pomoč Asfinawati, ki kot mnogi Indonezijci uporablja le eno ime, je dejal, da je nov zakonik korak nazaj v demokraciji države. "Mnogo členov je napisanih tako, da bodo ljudi zlahka strpali v zapor. Prav tako se jih da interpretirati na mnoge načine," je dejal in dodal, da bodo zahtevali presojo ustavnosti zakona.