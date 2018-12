Indoneziji preti nova nevarnost, oblasti ljudi pozvale, naj se izogibajo obali

Indonezijske oblasti budno spremljajo aktivnost vulkana Anak Krakatoa, potem ko je njegov izbruh pred dnevi povzročil uničujoč cunami, za posledicami katerega je umrlo najmanj 429 ljudi. Močno deževje in visoki valovi zdaj predstavljajo novo nevarnost za prebivalce, zato so jih oblasti pozvale, naj se izogibajo obali.

FOTO: AP

Novo opozorilo prihaja na dan obletnice še ene naravne katastrofe iz leta 2004, ko sta potres in cunami zahtevala kar 230.000 smrtnih žrtev.

V Indoneziji se danes spominjajo katastrofalnega cunamija iz leta 2004, ki je zahteval kar 230.000 smrtnih žrtev. FOTO: AP

Indonezijski meteorologi v prihodnjih urah napovedujejo močno deževje in visoke valove, ljudi pa pozivajo, naj se umaknejo vsaj en kilometer stran od obale na nadmorsko višino najmanj 500 metrov. Opozorilo so izdali v torek zvečer, oblasti pa še naprej spremljajo dejavnost vulkana, za katerega se predvideva, da naj bi ob sobotnem izbruhu sprožil zemeljski plaz in s tem izpodrinil vodo.

Območje, ki ga je v soboto prizadel cunami, je zdaj zajelo močno deževje. FOTO: AP

"Bojimo se, da bi lahko zemeljski plazovi sprožili nov cunami," je povedal Dwikorita Karnawati, vodja agencije, ki spremlja aktivnost vulkana. Dodal je še, da še ni, čeprav morajo biti ljudje pozorni, čas za paniko. V cunamiju je po do zdaj zbranih podatkih umrlo vsaj 429 ljudi, več kot 1400 jih je ranjenih, najmanj 123 jih še pogrešajo. Več kot 16.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Policija medtem na plažah v Cariti ljudi poziva, naj se umaknejo v notranjost. Kljub temu nekateri niso upoštevali navodil oblasti in so se vrnili v svoje domove, kjer skušajo rešiti, kar je še ostalo od njihovih popolnoma uničenih domov. 'Mislili smo, da bomo umrli' Znanstveniki so sporočili, da so v soboto na več mestih zaznali valove v višini enega metra, prebivalci vasi Sumur pa trdijo, da se je morska gladina dvignila tudi do treh metrov. Nekateri prebivalci so poročali tudi o petmetrskih valovih. "Ko smo bili na plaži, ni bilo nobenega znaka, da se približuje cunami. Morje se ni umaknilo," pripoveduje Tati Hayati.

Sobotni cunami je zahteval najmanj 429 žrtev in povzročil ogromno materialno škodo. FOTO: AP