Indonezijo stresel močan potres, izdali opozorilo pred cunamijem

Oblasti so zato izdale opozorilo pred cunamijem, ki velja predvsem za obalne predele v okrožju Morovali, kjer so prebivalcem svetovali, da zapustijo svoje domove.

Zaenkrat poročil o morebitni škodi in poškodovanih ni, ampak ameriški geološki zavod opozarja, da je na slabše grajenih stavbah možna precejšnja škoda.

Indonezija leži v tako imenovanem pacifiškem ognjenem obroču, kjer se pojavljajo številni potresi in ognjeniški izbruhi. Na tem območju so kar tri četrtine aktivnih in mirujočih svetovnih ognjenikov.

Potres z magnitudo 7,5 je lani stresel drugo stran otoka Sulaveziin povzročil cunami, ki je udaril v mesto Palu in terjal 4300 življenj.