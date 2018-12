Indonezijo zadel cunami, vsaj 62 mrtvih

Cunami je zadel indonezijski Sundski preliv, območje med Javo in Sumatro, po zadnjih podatkih so oblasti našle 62 trupel, a bojijo se, da se bo ta številka še povečala. Indonezijska agencija za naravne nesreče je sporočila tudi, da je poškodovanih na stotine stavb. Do naravne nesreče je prišlo ob 21:27 uri v soboto zvečer po lokalnem času.

O smrtnih žrtvah poročajo iz regij Pandeglang, South Lampung in Serang.

Rdeči križ je sporočil, da je na prizorišču naravne katastrofe, ter da pod ruševinami stavb iščejo morebitne preživele.

Kot vzrok za cunami pa navajajo podvodni plaz, ki naj bi ga sprožil izbruh ognjenika Krakatoa. Gre za enega najbolj znanih vulkanov v zgodovini, njegov izbruh leta 1883 velja za enega največjih zabeleženih v človeški zgodovini.

Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo tudi val, ki je zadel šotor, v katerem je nastopala indonezijska skupina Seventeen. Dva člana skupine naj bi izgubila življenje, trije člani so še pogrešani.