Indonezijski najstnik kar 49 dni preživel v ribiški kolibi na Pacifiku

Potem ko je danes francoska ribiška ladja rešila indijskega jadralca, ki je bil zaradi nevihte ujet sredi Indijskega ocena, svetovni mediji poročajo o novi neverjetni zgodbi o preživetju. 19-letnega IndonezijcaAldija Novela Adilanga je panamska ladja rešila blizu ameriškega otoka Gvam, potem ko je kar 49 dni preživel na odprtem morju v ribiški leseni kolibi.

Nesreča se je zgodila 14. julija, ko je obalo indonezijskega otoka Sulavesi zajelo neurje z močnimi vetrovi. Najstnik je bil med nevihto na ribiški kolibi, 125 kilometrov stran od obale, in prižigal luči, da bi v past privabil čim več rib. Močni vetrovi so razrahljali privezne vrvi in koliba je skupaj z Adilangom odplavala na odprto morje. 19-letnik je na "pasti za ribe", brez vesel in motorja ostal sam, imel pa je minimalno količino zalog - nekaj hrane, plin za kuhanje in vodo. Kot poročajo indonezijski mediji, se je hranil z ribami, ki jih je, potem ko mu je zmanjkalo plina, skuhal na lesenih deskah, ki jih je odtrgal s kolibe in uporabil za gorivo, s svojih oblačil pa je srkal morsko vodo.