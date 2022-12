Infarktni finale in čustveni vrtiljak na ulicah

Verjetno ni Zemljana, ki ne bi vedel, da je Lionelu Messiju uspelo in da so Argentinke in Argentinci najbolj srečen narod na svetu. Razlog je seveda najpomembnejša postranska stvar na svetu, nogomet, ki nas je zaposlovala zadnjih 28 dni. Na koncu pa so na nogometni olimp po infarktnem finalu stopili gavči. Argentinci veljajo za enega najbolj čustvenih in fanatičnih nogometnih narodov, na svoj tretji naslov po nesmrtnem Diegu Maradoni so čakali kar 36 let.

