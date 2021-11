Iniciativa Heroji furajo v pižamah opozarja na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola

Herojev naša mala dežela premore res veliko, vsem je zagotovo skupno to, da rešujejo življenja ljudi. In življenja mladih rešujejo tudi Heroji v pižamah. Kdo so heroji, ki sredi noči vstanejo in se kar v pižami odpravijo na pot? Starši, seveda. Iniciativa z naslovom Heroji furajo v pižamah mlade ozavešča o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in jih s pomočjo delavnic opozarja na perečo problematiko. Do sklepnega dejanja četrte sezone je včeraj prišlo na Srednji šoli in gimnaziji Rudolfa Maistra v Kamniku. In prav vsi prisotni so se strinjali, da je starše v pižami pred klubom lažje preživeti kot prometno nesrečo pod vplivom alkohola. V studiu se nam je pridružil Nino Batagelj, ambasador akcije Heroji furajo v pižamah.