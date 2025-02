Inšpekcija razkrila: Jajca prodajali kot ekološka, čeprav niso bila

Po razkritju šokantnih posnetkov s piščančje farme kmetije Kaučič je inšpekcija pod drobnogled vzela tudi predelavo, označevanje in pakiranje njihovih jajc. Ugotovitve so dodatno razburkale javnost. Ob higiensko tehničnih pomanjkljivostih so jajca prodajali kot ekološka, čeprav to niso bila. Sledil je odpoklic, a vprašanja ostajajo. Kako je prevara sploh uspela? Je sistem nadzora odpovedal? In komu potrošniki sploh še lahko zaupamo?