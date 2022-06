Inšpekcijski nadzori na stojnicah: je hrana bolj kakovostna?

Nadzor nad tem, da res vemo, kaj jemo oziroma kupujemo, je delo inšpektorja za varno hrano. Kakovost, sledljivost in pa pravilna označenost porekla, to smo danes z inšpektorjem pregledovali na eni izmed stojnic v Mozirju. "Vi to kupujete? Kje načeloma? Pridelujete sami," to so vprašanja, ki jih ob nadzoru postavi inšpektor, hkrati pa ob pregledu opozori, da mora poreklo izdelkov biti vidno kupcem.

Prav ne navajanje porekla je najpogostejša kršitev prodajalcev sadja in zelenjave. "V tem primeru ne vem od kod je, ne vemo, če je dobavitelj preverjen, notri so lahko ostanki pesticidov. Obstajajo še drugi dejavniki, takrat se pečati takoj, drugače se pa gre v smeri odprave nekih neskladij, večkrat prodajalci opravijo neskladja že v času pregleda, takrat se izreče kakšno opozorilo," pojasnjuje inšpektor.

Drugih nepravilnosti, razen te, ki jo je takoj odpravil, pri dotičnem prodajalcu ni bilo. Da so prodajalci na premičnih stojnicah res največji kršitelji, potrjuje tudi inšpektor Brvar, pritrjuje pa mu tudi Furs, ki z inšpektoratom za varno hrano sodeluje pri nadzorih. "Pri njih po večini ugotavljamo kršitve z naslova dela na črno, zaposlovanja na črno, ugotavljamo, da ne izdajajo računov," pojasnjujejo na Fursu.

Računa zakonsko ni treba izdajati le tistim, ki na stojnicah prodajajo lastne pridelke, saj že plačajo katastrski dohodek, vsi drugi, ki prodajajo tuje pridelke, pa morajo račun izdati.