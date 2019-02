Glavna inšpektorica naj bi izvajala teror nad uslužbenci

Na Inšpektoratu RS za infrastrukturo naj bi glavna inšpektorica Sandra Petan Mikolavčič nad uslužbenci izvajala mobing. Nekateri so morali biti v prostem času njeni osebni šoferji, drugi pa pisati dnevna poročila, v katera so morali zapisati celo kdaj so izpraznili pomivalni stroj.

Za vrati inšpektorata za infrastrukturo naj bi se že leta dogajalo, kar si nihče od nas ne zasluži in za kar ni opravičila. Izživljanje, šikaniranje, trpinčenje, s temi besedami opisujejo uslužbenci inšpektorata odnos glavne inšpektorice Sandre Petan Mikolavčič. Preden se je eden od uslužbencev odločil ukrepati, je trajalo precej časa. "Ker sem se bal, da ne bi izgubil službe, sem žaljivke in izpade glavne inšpektorice na moj in na tuj račun požiral," je dejal. Uslužbenec pa pritiska ni zdržal več. "Svojo prijavo sem najprej posredoval osebi, ki je pooblaščena za mobing. Od njega nisem prejel nobene pomoči, zato sem se 8. marca 2018 obrnil na takratnega ministra Petra Gašperšiča. Ta je ustanovil štiričlansko komisijo, ki je zaslišala priče. Uspeli smo pridobiti mnenje komisije. Različni pogledi o stanju v organu so znak, da na inšpektoratu ni vse tako kot bi moralo biti. Opozarjajo na strah zaposlenih pred posledicami, ki jih lahko doletijo zaradi razgovora pred komisijo. In pa, da svetovalec za pomoč ni izvedel predpisanega postopka. Uslužbenec pravi, da je štiri ure po prijavi mobinga dobil opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Zato si tudi nihče naj ne bi upal prijaviti mobinga, saj za to najprej izve Petan Mikolavčičeva. Nato sledijo povračilni ukrepi. "Šikaniranje se dogaja, potem dobiš slabšo oceno ali pa si nadzorovan tako ali drugače," pravi en od zaposlenih. A komisija očitanih dejanj nikoli ni potrdila.