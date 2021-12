Epidemično stanje se še naprej umirja, včeraj so ob dobrih 1700 testih potrdili 677 okužb, v primerjavi s preteklo nedeljo je to skoraj 100 okužb manj. Ob vse nižjih številkah inšpektorji ocenjujejo, da so ukrepi ljudem prešli v navado, vse manj pogoste so tudi nepravilnosti in kršitve med poostrenimi nadzori.

