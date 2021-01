Inštitut za mikrobiologijo odkril še tri primere angleškega seva koronavirusa

Upoštevanje samozaščitnih ukrepov bo še bolj pomembno zdaj, ko smo v Sloveniji potrdili angleški sev novega koronavirusa, ki je od 30 do 50 odstotkov bolj nalezljiv, posebej med otroki. In po sobotnem prvem uradno potrjenem primeru so popoldan z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo sporočili, da so na 291 vzorcih, ki so bili odvzeti med 1. in 14. januarjem samo v osrednjeslovenski regiji, odkrili še tri primere angleške različice virusa.