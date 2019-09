Inštruktor izgubil zavest, študent začetnik uspešno pristal

Max je bil zaključeval tretjo šolsko uro, ko je situacije postala nevarna. Zakaj nevarna? Pilot potrebuje vsaj šest (izjema) ur, večina pa okrog deset ur letenja, da so motorične in vizualne sposobnosti dovolj razvite, da lahko varno pristane sam, brez nadzora ali pomoči inštruktorja. Max je po klicu na pomoč (Mayday) s pomočjo kontrolorja še približno eno uro spoznaval sposobnosti letala."Odlično opravljaš delo, vem, da je to zate zelo stresno, a ne skrbi, pomagali ti bomo letalo varno spraviti na tla,"je rekel kontrolor.

Ta mu je tudi govoril, naj se drži osnov letenja, naj upošteva obrate motorja, gorivo, naklon in gleda ven ter identificira okolico, da bo lažje našel letališče. Po uri letenja je varno pristal, celotno dramo pa je s tal spremljala tudi njegova družina, ki je zadnji del poslušala prek radia. "Če se ne bi učil, ne bi bil tukaj, tako preprosto je," je rekel Max za Perth Now. "Bil sem precej zmeden in težko mi je bilo, ker sem vedel, da inštruktor ni v dobrem stanju in da pač nekako morava varno pristati." Po zadnjih informacijah je inštruktor v bolnišnici in je v stabilnem stanju, je zapisal ABC.