Inter proti rekorderju po številu osvojenih naslovov v Ligi prvakov

Italijanski podprvaki morajo doma premagati Real, so zadnji v skupini B, na treh tekmah so zbrali le dve točki. Madridčani pa so v Milano prispeli z lepo popotnico preobrata na zadnji tekmi z Interjem. Bi lahko Samirju Handanoviću uspelo enako kot njegovemu nekdanjemu klubskemu in reprezentančnemu soigralcu Reneju Krhinu? 30-letnik je ob Vidu Belcu bil prvi slovenski nogometaš, ki je osvojil prestižni naslov lige prvakov. In to mu je uspelo z Milanskim Interjem.