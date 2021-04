Medtem, ko si po svetu prizadevajo cepiti čim več ljudi, se pri nas še vedno trudijo povečati zaupanje in zanimanje v samotestiranje učencev in dijakov. Interes za samotestiranje je iz slabih 10 odstotkov nekoliko zrasel, med učenci tretje triade je zaiteresiranih približno 22 odstotkov, med srednješolci je zanimanja nekoliko manj, in sicer 18,5 odstotka.

