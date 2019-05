V operaciji proti pedofilski spletni strani rešili 50 otrok

Operacijo Blackwrist so začeli po najdbi materiala, ki jih je privedel do te naročniške spletne strani na temnem spletu, kjer ljudje uporabljajo zakodirano programsko opremo, da jih ne bi izsledili.

Po aretacijah so rešili 50 otrok, a v Interpolu opozarjajo, da še vedno skušajo identificirati 100 otrok s posnetkov in fotografij, ki so jih delili na tej spletni strani.

V okviru dve leti trajajoče mednarodne operacije proti pedofilski spletni strani, ki je na temnem spletu objavljala posnetke in fotografije spolnih zlorab otrok, so rešili 50 otrok ter prijeli devet vpletenih na Tajskem, v Avstraliji in ZDA, je danes sporočil Interpol, ki je vodil operacijo.

Glavnemu upravitelju strani 146 let zapora

Interpol je pomoč poiskal pri vrsti nacionalnih agencij, tudi ameriških preiskovalcih HSI, ki so izsledili naslov IP spletne strani, kjer so nove video posnetke in fotografije objavljali tedensko.

Prve vpletene so aretirali lani, ko so na Tajskem prijeli glavnega upravitelja strani Montrija Salangama, v Avstraliji pa še enega upravitelja Ruecho Tokputzo.

Salangam, ki je zlorabljal tudi svojega nečaka, je bil junija lani na Tajskem obsojen na 146 let zapora. Njegov sodelavec, ki je delal v vrtcu, pa na 36 let.

Tokputzo so minuli petek v Avstraliji obsodili na 40 let zapora. To je bila tudi najdaljša izrečena zaporna kazen v državi zaradi spolnih zlorab otrok. 31-letni Tokputza je priznal krivdo v 50 točkah zlorab 11 otrok med letoma 2011 in 2018. Ena od njegovih žrtev je bila stara samo 15 mesecev.

Interpol podatkov o drugih aretiranih ni objavil.