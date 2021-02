Interpelacija kulturnega ministra: 'Kot da je minister proti kulturi, ne pa minister za kulturo'

Opozicijske stranke so vložile interpelacijo zoper kulturnega ministra Vaska Simonitija, saj da je to za vse kulturnike najboljše darilo ob prihajajočem kulturnem prazniku. Nekdo, ki dela proti kulturi in kulturo očitno sovraži, pač ne more biti njen predstavnik, so jasni v opoziciji. Poleg napadov na svobodo in neodvisnost novinarstva mu v desetih točkah interpelacije očitajo tudi napade na neodvisnost javnih servisov RTV in STA ter diskriminacijo samozaposlenih v kulturi.

