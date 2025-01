Interpelacija Poklukarja: podpora Svobode, tišina koalicijskih partnerjev

Kar 13 ur in pol ima na obravnavi interpelacije notranji minister Boštjan Poklukar, da upraviči svoj položaj. Interpelacijo so pripravili v opozicijski Novi Sloveniji, podpisali pa še nekateri poslanci SDS in nepovezani. V Svobodi, iz kvote katere prihaja Poklukar, so ministru napovedali podporo, koalicijski Levica in SD pa sta se odločili, da bosta pri glasovanju vzdržani.