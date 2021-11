Interpelacija zoper Simono Kustec: opozicija ji očita sedem grehov

Da bo tudi to šolsko leto moralo potekati ob epidemioloških ukrepih, pa ni bilo nič novega, a se nanj kljub temu ni primerno pripravila – pa opozicija očita ministrici Simoni Kustec. Zoper ministrico za izobraževanje poteka interpelacija. Opozicija ji očita sedem grehov – kot pravijo predvsem to, kar se je, oziroma bolj ni, dogajalo ob pripravah na novo šolsko leto. Kustečeva pa odgovarja, da je vse to zgolj zato, ker je ženskega spola, koalicija pa se ji pridružuje: češ, da je nespodobno, da jo želijo zlomiti. Kako napeto je postalo med razpravo.