Interpelacijo uradno podpira Jurij Lep, neuradno tudi Franc Jurša

"Odidite in odstopite z mesta kulturnega ministra. Kulture in ljudi, ki delajo v kulturi, nimate radi, ministrujete pa, kot da vas kultura ne zanima," je bilo slišati na maratonski interpelaciji zoper Vaska Simonitija. Interpelacijo so vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Očitki letijo na neukrepanje Simonitija, ko zaradi covidnih ukrepov večina kulturnikov ne more delati, posledično večina životari. Neukrepanje ob napadih na svobodo in neodvisnost novinarskega dela in ob neizplačilu denarja STA in filmskim delavcem za že opravljeno delo.

