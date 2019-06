Interpol išče sedem okoljskih kriminalcev

Po navedbah oblasti v državah članicah Interpola so ti kriminalci vpleteni v več zločinov proti okolju, kot so nezakonita trgovina s slonovino, divji lov in nezakonito sekanje gozdov, je pojasnil izvršni direktor InterpolaTim Morris. Iščejo jih Kitajska, Kenija, Grčija in Esvatini, nekdanji Svazi.

"Vemo, da se pri okoljskem kriminalu obračajo ogromne količine denarja, med 100 in 300 milijard ameriških dolarjev (med 90 in 260 milijard evrov) na leto. Prihaja do pranja denarja, korupcije in tudi do z okoljskim kriminalom povezanih umorov, nasilja in finančnega kriminala," je poudaril Morris.

Dodal je, da nekdo mora vedeti, kje so ti kriminalci, in ljudi pozval, naj jih pomagajo privesti pred roko pravice.

Tiralice so izdali dan pred svetovnim dnevom varstva okolja, ki ga Združeni narodi obeležujejo danes.

Interpol je največja policijska mednarodna organizacija, ki združuje 194 držav članic in koordinira delo policij po svetu, predvsem na področjih organiziranega kriminala in boja proti terorizmu.