Višje oskrbnine, a za koliko?

V letu dni se je marsikaj spremenilo – višajo se plače zaposlenih v javnem sektorju, višje so cene elektrike, ogrevanja, hrane, medicinskih pripomočkov. Vse to za domove za starejše pomeni, da se njihove finance soočajo z vprašanjem, kako skozi mesec, da ne potonejo v rdečih številkah. Vodstva nekaterih domov za naslednji mesec napovedujejo podražitev oskrbnin za 15 odstotkov. A že danes si niti polovica oskrbovancev ne more privoščiti oskrbnin in jim pri tem pomagajo svojci, zato bi bilo 15-odstotno povišanje za mnoge prehud udarec. Pristojni minister Luka Mesec je zato v torek zagotovil, da bo vlada v četrtek sprejemala interventni zakon, ki bo omejil podražitve na največ 4,5 odstotka.