Invalid zaradi pokvarjenega dvigala ostal pred blokom. Mu gasilci res niso hoteli pomagati?

Ste se kdaj postavili v kožo gibalno ovirane osebe in pomislili na to, na kakšne ovire v vsakdanjem življenju lahko naleti? Kaj lahko naredi invalid, ko pride domov in ugotovi, da je dvigalo pokvarjeno? To se je zgodilo osebi na invalidskem vozičku, ki se je v večernih urah vrnila domov. Poklical je na 112 in mislil, da bodo gasilci prišli popravit dvigala, dispečer mu je povedal, da tega gasilci ne delajo in ga vezal k reševalcem. Ti so ga, ker gospod ni bil življenjsko ogrožen, odslovili, poroča Večer. Kaj storiti v takšnem primeru in kako so objekti pri nas prilagojeni osebam, ki so gibalno ovirane?