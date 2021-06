Invazija kač v hrvaški Liki in Slavoniji zaradi blage zime in več miši

Kače za leseno stropno oblogo dnevne sobe, v kavču, shrambi, pod zadnjim sedežem avtomobila in še bi lahko naštevali. Hrvaški lovci na kače imajo polne roke dela, saj dobivajo številne klice prestrašenih državljanov. Na Hrvaškem namreč vse več teh plazilcev opažajo v naseljih, predvsem v Liki in Slavoniji. V združenju za zaščito živali Zmijolovac pojasnjujejo, da je razlog za to blaga zima in veliko več miši, s katerimi se kače hranijo. Poročajo tudi o več ugrizih strupenih modrasov in gadov. Ob tem pa se pri naših južnih sosedih soočajo še s pomanjkanjem protistrupa.

