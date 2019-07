V ameriškem mestu zabave in greha, Las Vegasu, se spopadajo s pravo invazijo kobilic. Roji žuželk so tako ogromni, da so se pojavili celo na vremenskem radarju. In čeprav kobilice ne grizejo, so za prebivalce prava nočna mora – nekateri razmišljajo celo o tem, da bi mesto začasno zapustili.