Invazija komarjev na Hrvaškem: prebivalci po ulicah v zaščitni opremi

Prebivalci pozivajo mestne oblasti in bližnje občine, naj ukrepajo, a so te zdaj zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prošnjo za pomoč naslovile na hrvaškega premierja Andreja Plenkovića . Kot piše Jutarnji list, od vlade zahtevajo nekaj več kot pol milijona evrov finančne injekcije za dezinsekcijo.

Nekateri izvirni prebivalci se tako te dni po ulicah že sprehajajo v zaščitnih opremi. "Danes zjutraj sem se odpravil na sprehod s prijatelji, ki so nosili zaščitna oblačila. Sam se za to nisem odločil, nato sem domov prišel poln pikov. To preprosto ni normalno, da moramo pri tako visokih temperaturah nositi debel jopič," je za 24sata povedal bralec.

Kot je pojasnil Romano Kristić, vodja mestnega oddelka za socialno zaščito, so se lani, ko so bile razmere podobne, odločili za zapraševanje iz letal. Ko so letos znova objavili razpis, se ni prijavilo nobeno podjetje. Profesorica in biologinja Nataša Turić je ob tem dodala, da so vzrok za tako veliko populacijo komarjev letos predvsem poplave in visoka gladina rek.

Na območju nacionalnega parka Kopački rit, kjer je tudi največ komarjev, že sedem let niso zaznali tako hudih poplav kot letos. Tradicionalni ukrepi za zajezitev komarjev niso več učinkoviti, je še opozorila profesorica, ki predlaga načrtno uničevanje ličink komarjev.

Kako se zaščititi pred komarji?

Piki komarjev so neprijetni, na mestu vboda nastane srbeča oteklina in rdečina. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujejo, da odstranjujemo stoječo vodo iz svojega okolja in s tem zmanjšujemo možnost za razmnoževanje komarjev.