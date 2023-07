Invazija najnevarnejših meduz v Dalmaciji

Jug hrvaške obale so zavzele najnevarnejše meduze na Jadranu. Trenutno največja invazija je pri Dubrovniku in Korčuli, na nekaterih plažah zato kopalce pred nevarnostjo v morju svari rdeča zastava. Osem kopalcev v enem samem dnevu je na dubrovniški rivieri utrpelo boleče opekline ožigalkarjev, ki jih je bilo po pripovedovanjih turistov in domačinov v morju iz ure v uro več. Gre za morsko mesečino, ki ima v Mediteranu med meduzami najbolj boleč ožig. Prepoznavna je po svetlo rdeči barvi, brazgotine in opekline, ki jih povzroči, pa lahko na koži ostanejo tudi do mesec dni.