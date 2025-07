Invazija rakunov: nevarnost tudi za slovenski ekosistem?

Rakuni, za mnoge simpatične živalice z značilnimi črnimi očali, povzročajo vse več skrbi. So izredno invazivna vrsta in se hitro širijo po Nemčiji in tudi drugje po Evropi. Kaj pa pri nas? Ali lahko pričakujemo, da se bodo iz sosednjih držav v prihodnosti namnožili tudi tu in kakšno nevarnost predstavljajo za naš ekosistem?