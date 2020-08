Invazija ščurkov: 'Ponoči jih vidimo, kako lezejo iz kanalizacije'

Prebivalce naselja Pod Trško Goro so ponovno napadli ščurki. Domačini naj bi opazili dve vrsti - nemškega ščurka, ki ima rad tople in vlažne prostore, in pa orientalskega - ta obožuje hladnejše kanalizacije. In prav ta dvojnost dela težavo še večjo, saj so ščurki tako praktično povsod - v kuhinji, kopalnici, kleti pa tudi na fasadah hiš. Komunala se je iztrebljanja že lotila, a bo to dolgotrajno, pravijo. Domačini pa trdijo, da bi iztrebljanje moralo biti bolj invazivno.