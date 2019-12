Invazija severnih medvedov na rusko vasico, jo bodo morali vaščani zapustiti?

V bližini vasice Rirkajpij na skrajnem ruskem severu se je zgrnilo 56 lačnih severnih medvedov. Vaščani so organizirali posebne patrulje, da bi zavarovali prebivalce te vasi s 600 prebivalci, nekateri strokovnjaki pa menijo, da bi morali vasico zaradi vse pogostejših obiskov polarnih medvedov za vedno zapustiti.

Vse javne prireditve, vključno s silvestrovanjem, so v vasici Rirkajpij v regiji Čukotka odpovedane, šolarje posebej varujejo, vaščani so organizirali patrulje. Vse to zaradi neobičajno velike skupine severnih medvedov, ki se je zbrala v bližini vasice s 600 prebivalci. "Skoraj vsi medvedi so izjemno suhi," je po poročanju Moscow Times dejala Tatjana Minenko, vodja ene izmed patrulj. "Gre tako za odrasle kot mlade živali, med njimi so tudi mladiči skupaj z materami,"dodaja Minenko, ki jo navaja organizacija World Wildlife Fund Russia. V bližino vasi se je zgrnilo 56 polarnih medvedov z bližnjega rta Koževnikov, kjer medvedi običajno živijo, je pa 2,2 kilometra od vasice.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mikail Stišov s projekta za biotsko raznolikost na območju Arktike pri WWF Russia pravi, da so množične migracije polarnih medvedov posledica nenavadno toplega vremena, ki ga povzročajo podnebne spremembe, zaradi česar je led na območju, kjer živijo in se prehranjujejo medvedi, še posebej tanek, medvedi pa tako hrano iščejo v vaseh in ne v morju, in dokler se ne odebeli dovolj, medvedi ostanejo na kopnem in tu iščejo hrano."Če bi bil led dovolj močan, bi medvedi že odšli na morje, kjer bi lovili tjulnje."

Polarni medvedi v ruski vasici na skrajnem severu FOTO: WWF Russia

Vaščani tako čakajo, da se led odebeli, medvedi pa se bodo lahko vrnili na rt Koževnikov. "Vse pogosteje se polarni medvedi zbirajo v bližini naselij, in na to se moramo prilagoditi ter najti način, da se izognemo konfliktom med ljudmi in živalmi,"dodaja Stišov.

Polarni medvedi v ruski vasici na skrajnem severu FOTO: WWF Russia